Ребров: Захищати титул дуже складно, радий, що нам це вдалося

Джерело - sport.ua.
Гравці Ференцвароша були серйозно налаштовані на матч з Гонведом, який приніс клубу чемпіонський титул.
Про це розповів головний тренер угорського клубу Сергій Ребров.
"Було дуже важко, тим більше, що матч пройшов без фанатів. Не всі, хто хотів відсвяткувати з нами успіх, змогли тут бути. Я радий, що ми виграли чемпіонат. Ми були повністю сконцентровані і серйозно налаштовувалися на матч. Ми разом боролися за чемпіонський титул — вболівальники, гравці і весь клуб.
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Фанати і команда заслуговують поздоровлень. Захищати титул дуже складно, і я радий, що нам це вдалося. Складно зіграти багато матчів за короткий проміжок часу. Всі знали, наскільки важливий сьогоднішній поєдинок, і підійшли до нього відповідально", — розповів Ребров.