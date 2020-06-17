Ребров: Захищати титул дуже складно, радий, що нам це вдалося

Гравці Ференцвароша були серйозно налаштовані на матч з Гонведом, який приніс клубу чемпіонський титул.

Про це розповів головний тренер угорського клубу Сергій Ребров.

"Було дуже важко, тим більше, що матч пройшов без фанатів. Не всі, хто хотів відсвяткувати з нами успіх, змогли тут бути. Я радий, що ми виграли чемпіонат. Ми були повністю сконцентровані і серйозно налаштовувалися на матч. Ми разом боролися за чемпіонський титул — вболівальники, гравці і весь клуб.