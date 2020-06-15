Джерело - by.tribuna.com.
Камерунський захисник Динамо Брест Габі Кікі на партнерів по команді, які кидають в нього банани, не ображається.
Про це заявив сам футболіст.
"Кожен раз, коли я з'являюся на тренуванні, одноклубники називають мене "Африка". Вони приколюються, ми сміємося. Вони кидають в мене банани, але це ніяк не ображає мене. Вони - мої брати. Вони бережуть мене, створюють хорошу атмосферу", - сказав Кікі.
У складі команди виступають українці Євген Хачеріді, Олександр Нойок та Артем Мілевський.
Раніше, Енергетик-БДУ зазнав сенсаційної поразки від аутсайдера у 13 турі чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, Динамо Брест із Мілевським та Хачеріді перемогло Торпедо-БелАЗ у 13 турі чемпіонату Білорусі.