Габі Кікі не ображається на ці речі

Камерунський захисник Динамо Брест Габі Кікі на партнерів по команді, які кидають в нього банани, не ображається.

Про це заявив сам футболіст.

"Кожен раз, коли я з'являюся на тренуванні, одноклубники називають мене "Африка". Вони приколюються, ми сміємося. Вони кидають в мене банани, але це ніяк не ображає мене. Вони - мої брати. Вони бережуть мене, створюють хорошу атмосферу", - сказав Кікі.

У складі команди виступають українці Євген Хачеріді, Олександр Нойок та Артем Мілевський.

Раніше, Енергетик-БДУ зазнав сенсаційної поразки від аутсайдера у 13 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, Динамо Брест із Мілевським та Хачеріді перемогло Торпедо-БелАЗ у 13 турі чемпіонату Білорусі.