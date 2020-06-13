Динамо Брест із Мілевським та Хачеріді перемогло Торпедо-БелАЗ у 13 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 червня, Торпедо-БелАЗ у 13 турі чемпіонату Білорусі приймав Динамо Брест.
Гості змогли здобути перемогу з рахунком 2:0.
Відзначимо, що у складі Динамо Брест із перших звилин гру розпочало троє українців – Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
13 червня, 13 тур
Торпедо-БелАЗ - Динамо Брест 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 26 Лаптєв, 0:2 – 28 Кисляк
Нагадаємо, ФК Мінськ поступився Іслочі у 13 турі чемпіонату Білорусі.
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