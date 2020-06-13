Динамо Брест із Мілевським та Хачеріді перемогло Торпедо-БелАЗ у 13 турі чемпіонату Білорусі

Динамо Брест піднялося на третю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 червня, Торпедо-БелАЗ у 13 турі чемпіонату Білорусі приймав Динамо Брест.

Гості змогли здобути перемогу з рахунком 2:0.

Відзначимо, що у складі Динамо Брест із перших звилин гру розпочало троє українців – Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

13 червня, 13 тур

Торпедо-БелАЗ - Динамо Брест 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 26 Лаптєв, 0:2 – 28 Кисляк

Нагадаємо, ФК Мінськ поступився Іслочі у 13 турі чемпіонату Білорусі.

Також, Городея розгромила Слуцьк