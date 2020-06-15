Шевчук: Рівень суддівства в Україні набагато нижчий, ніж рівень чемпіонату

Помилки арбітра вплинули на результат матчу Зоря – Динамо.

Про це розповів експерт телеканалів Футбол 1/2/3 В'ячеслав Шевчук.

"Що стосується суддівства: ми завжди говоримо про рівень чемпіонату, а я хочу висловитися про рівень суддівства, - воно, на жаль, набагато нижче, ніж рівень чемпіонату.

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Що стосується гри, то зазначу, що Зоря знову грала ромбом, контролювала м'яч, використовувала високий контрпрессинг. У Динамо практично нічого не було. Кияни грали 4-4-2, дуже рідко виходили контратаки.

Так, напевно, помилки арбітра вплинули на результат зустрічі, але все було в руках Зорі. Важливу роль зіграло те, що у луганчан не виявилося на лавці гравців, які могли б підсилити гру", - підсумував Шевчук.