Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ

Важлива перемога Динамо в чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 червня, Зоря у матчі 26 туру УПЛ приймала київське Динамо.

Першими рахунок у матчі відкрила Зоря, одинадцятиметровий на початку другого тайму впевнено реалізував Юрченко.

Динамо відігралося голом Буяльського, який після пасу Вербича протягнув м’яч у штрафну та влучно пробив під ліву штангу Зорі. Через три хвилини киян вів вперед Де Пена, який легко розстріляв голкіпера.

На останній хвилині матчу гол зі штрафного забив Віктор Циганков.

Відзначимо, що на 83-й хвилині матчу Зоря залишилась у меншості, Цвек грубо зіграв проти Сидорчука, за що отримав червону картку.

Чемпіонат України – УПЛ

13 червня, 26 тур

Зоря – Динамо 1:3 (0:0)

Голи: 1:0 – 54 Юрченко (пен), 1:1 – 71 Буяльський, 1:2 – 76 Де Пена, 1:3 - 90+4 Циганков

Зоря: 1. Махарадзе, 18. Тимчик, 20. Абу Ханна, 98. Чеберко, 14. Михайличенко, 21. Іванісеня (4. Цвек, 79), 10. Хомченовський (к), 7. Кочергін, 80. Юрченко (8. Луньов, 84), 28. Громов, 22. Кабаєв.

Динамо: 1. Бущан, 94. Кендзьора, 4. Попов, 30. Шабанов, 16. Миколенко, 5. Сидорчук (к, 6. Кадірі, 84), 29. Буяльський (10. Шапаренко, 90), 8. Шепелєв, 11. Цитаїшвілі (15. Циганков, 61), 18. Андрієвський (14. де Пена, 61), 70. Русин (7. Вербич, 61).

Попереджені: Михайличенко (70), Абу Ханна (90+4), Чеберко (90+4) – Кендзьора (30).

Вилучений: Цвек (83).

Нагадаємо, Маріуполь розписав нічию з Ворсклою в 26 турі УПЛ.