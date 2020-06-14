Франков гравцям Зорі: Вам не соромно? Ви ж своїх колег буквально знищували

У поєдинку 26-го туру УПЛ між Зорею та Динамо (1:3) луганська команда виглядала досить слабко.

Так вважає головний редактор тижневика Футбол Артем Франков.

"Після впевненої перемоги Динамо залишилися такі питання:

До динамівців - шомпол/стимул у вигляді пропущеного м'яча обов'язковий або можна було обійтися; чому чекали - чи реально вимотали суперника?

До бригади арбітрів - по грубому порушенню Цвека проти Сидорчука - потрібно було добрих три хвилини вивчати ВАР? Там щось і комусь було погано видно? Виглядало, вибачте, дивно - і навряд чи можна пояснити допомогою динамівцю, там картка з величезним запізненням виникла. Таке зволікання було б якось зрозуміло в моменті Махарадзе - Циганков, але його дивитися не стали, питань не виникло ...

До Зорі - що це за колективне хамство спостерігалося останню чверть години? Косарі, блін, женці ... Не соромно ?! Розумію, що з втоми, але ви ж своїх колег буквально знищували!

Гол Циганкова в кінці важливий в чисто моральному плані - після всіх дискусій про важливість заліку особистих зустрічей! Але така Зоря, вибачте, в плані боротьби за друге місце має не дуже гарний вигляд - навіть з Лєднєвим", - написав Франков в Telegram.