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Рух програв Вітебську у 13 турі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 19:55 249 0
Один гол вирішив долю зустрічі
Рух програв Вітебську у 13 турі чемпіонату Білорусі
#Рух, #Вітебськ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 червня, у 13-му турі чемпіонату Білорусі брестський Рух приймав ФК Вітебськ.

Гостям вдалося забити швидкий гол - автором став Ніколаєску. А на 65-ій хвилині матчу господарі залишилися у меншості - українець Ковтун отримав друге попередження.

У складі гостей увесь матч провели українці Каленчук і Карамушка, у господарів - 85 хвилин зіграв українець Мігунов.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
13 тур, 14 червня

Рух - Вітебськ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 10 Ніколаєску

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