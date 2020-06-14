Рух програв Вітебську у 13 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 червня, у 13-му турі чемпіонату Білорусі брестський Рух приймав ФК Вітебськ.
Гостям вдалося забити швидкий гол - автором став Ніколаєску. А на 65-ій хвилині матчу господарі залишилися у меншості - українець Ковтун отримав друге попередження.
У складі гостей увесь матч провели українці Каленчук і Карамушка, у господарів - 85 хвилин зіграв українець Мігунов.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
13 тур, 14 червня
Рух - Вітебськ 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 10 Ніколаєску
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