Рух програв Вітебську у 13 турі чемпіонату Білорусі

Один гол вирішив долю зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 червня, у 13-му турі чемпіонату Білорусі брестський Рух приймав ФК Вітебськ.

Гостям вдалося забити швидкий гол - автором став Ніколаєску. А на 65-ій хвилині матчу господарі залишилися у меншості - українець Ковтун отримав друге попередження.

У складі гостей увесь матч провели українці Каленчук і Карамушка, у господарів - 85 хвилин зіграв українець Мігунов.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

13 тур, 14 червня

Рух - Вітебськ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 10 Ніколаєску

Раніше, Енергетик-БДУ зазнав сенсаційної поразки від аутсайдера у 13 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, Динамо Брест із Мілевським та Хачеріді перемогло Торпедо-БелАЗ у 13 турі чемпіонату Білорусі.