Шевчук: Шахтарю потрібно остаточно переїжджати до Києва

Шахтарю варто задуматися над переїздом.

Так вважає колишній гравець гірників В'ячеслав Шевчук.

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"У новому сезоні Шахтарю можна було б задуматися над тим, щоб остаточно переїхати до Києва і ділити Олімпійський в якості домашньої арени з київським Динамо.

Донеччани вже грали домашні поєдинки у Львові, в Харкові. Тепер можна і в Києві, адже таким чином в нинішній ситуації можна розв'язати проблему логістики і відновлення, щоб не втрачати часу на переїзди до Харкова", - сказав Шевчук.