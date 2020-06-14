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Шевчук: Шахтарю потрібно остаточно переїжджати до Києва

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Шевчук: Шахтарю потрібно остаточно переїжджати до Києва
#Шахтар, #Шевчук

Джерело - meta-ratings.

Шахтарю варто задуматися над переїздом.

Так вважає колишній гравець гірників В'ячеслав Шевчук.

  Важливо: Півзахисник Шахтаря одружився

"У новому сезоні Шахтарю можна було б задуматися над тим, щоб остаточно переїхати до Києва і ділити Олімпійський в якості домашньої арени з київським Динамо.

Донеччани вже грали домашні поєдинки у Львові, в Харкові. Тепер можна і в Києві, адже таким чином в нинішній ситуації можна розв'язати проблему логістики і відновлення, щоб не втрачати часу на переїзди до Харкова", - сказав Шевчук.

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