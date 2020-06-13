Скрипник: Вітаю Динамо з перемогою, але боротьба не закінчена

Джерело - zarya-lugansk.com.
Зоря буде продовжувати боротися за другу сходинку УПЛ попри поразку від Динамо.
Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.
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"Після першого пропущеного гола ми не змогли заспокоїтися і налагодити ситуацію, граючи в свій футбол. Але хлопцям своїм не можу сказати, що вони не добігли або не догляділи. Динамо є Динамо.
Вітаю їх з перемогою, але боротьба не закінчена. Попереду ще шість ігор", - відзначив Скрипник.
Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ.