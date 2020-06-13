Скрипник: Вітаю Динамо з перемогою, але боротьба не закінчена

Зоря буде продовжувати боротися за другу сходинку УПЛ попри поразку від Динамо.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

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"Після першого пропущеного гола ми не змогли заспокоїтися і налагодити ситуацію, граючи в свій футбол. Але хлопцям своїм не можу сказати, що вони не добігли або не догляділи. Динамо є Динамо.

Вітаю їх з перемогою, але боротьба не закінчена. Попереду ще шість ігор", - відзначив Скрипник.