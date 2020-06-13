Скрипник: Зоря не змогла втримати удар

Джерело - zarya-lugansk.com.
Зоря змогла грати у свій футбол до першого голу Динамо.
Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.
"Хороша гра з серйозним суперником. Ми завжди граємо в свій футбол, який нам вдавався. Це було до першого голу суперника. Ми забили, могли і другий гол забити. А потім не змогли стримати удар.
І індивідуальні якості футболістів Динамо і заміни зіграли свою роль. Ми намагалися відреагувати, але отримали червону картку і все розладналося. Ніби як і бігли, і намагалися, і кутові подавали, але змінити хід поєдинку не змогли", - розповів Скрипник.
Раніше, Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ.