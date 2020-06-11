Більшість клубів Першої ліги за догравання чемпіонату – журналіст

Клуби Першої ліги проголосують за догравання поточного сезону.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у Тwitter.

"Кремінь за ніч знайшов кошти на подальше існування. На Прикарпатті уже немає важкої епідемситуації. Обидва клуби приїхали на конференцію з позицією догравати. Тож майже нічого не заважає поновити Першу Лігу у повноцінному форматі. За моєю інфою, уже абсолютна більшість клубів ЗА", - розповів Бурбас.