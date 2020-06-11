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На позачерговій Конференції ПФЛ присутні представники 30 клубів

Сьогодні 14:24 353 0
Конференція розпочалася о 14:00
На позачерговій Конференції ПФЛ присутні представники 30 клубів
#ПФЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11-го червня, на трибунах НСК Олімпійський розпочалася позачергова Конференція Професіональної футбольної ліги.

Про це повідомляє прес-служба ФК Металіст 1925.

Серед питань порядку денного буде догравання Першої та Другої ліг, обмін між лігами, а також затвердження плану-календаря спортивного сезону 2020/2021 рр.

На конференції присутні 30 Делегатів з 34-х. Це вся Перша ліга та 14 представників Другої. Також присутні Ігор Гатауллін, Олег Протасов, Алан Плієв, Вадим Костюченко та інші керівники нашого футболу. 

ЗМІ на цей захід не пустили. Президент ПФЛ Сергій Макаров мотивував це великою кількістю захворювань на коронавірус. 

Раніше, журналіст розповів, як УАФ допомагає Руху вийти до Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Суркіс різко розкритикував дії УАФ щодо догравання сезону у Першій лізі.

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