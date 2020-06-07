 У МОЗ після 10 червня розглянуть питання допуску глядачів на трибуни | Футбол | Champion.com.ua
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У МОЗ після 10 червня розглянуть питання допуску глядачів на трибуни

Вчора 23:27 303 0
Віктор Ляшко прокоментував допуск глядачів на трибуни
У МОЗ після 10 червня розглянуть питання допуску глядачів на трибуни
#Ляшко

Джерело - Чемпіон.

Міністерство охорони здоров’я незабаром представить свою позицію щодо допуску уболівальників на матчі чемпіонату України.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Після 10 червня, коли дозволять культурні заходи, МОЗ буде розглядати питання.

Тоді МОЗ представить офіційну позицію щодо можливої дати допуску глядачів на стадіони, щодо кількості та відсотка заповнювання стадіонів", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, в Україні дозволили особам старшим за 60 років відвідувати спортивні заходи.

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