Джерело - Чемпіон.
Міністерство охорони здоров’я незабаром представить свою позицію щодо допуску уболівальників на матчі чемпіонату України.
Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Після 10 червня, коли дозволять культурні заходи, МОЗ буде розглядати питання.
Тоді МОЗ представить офіційну позицію щодо можливої дати допуску глядачів на стадіони, щодо кількості та відсотка заповнювання стадіонів", - розповів Ляшко.
Нагадаємо, в Україні дозволили особам старшим за 60 років відвідувати спортивні заходи.