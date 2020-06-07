Міністерство охорони здоров’я незабаром представить свою позицію щодо допуску уболівальників на матчі чемпіонату України.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Після 10 червня, коли дозволять культурні заходи, МОЗ буде розглядати питання.

Тоді МОЗ представить офіційну позицію щодо можливої дати допуску глядачів на стадіони, щодо кількості та відсотка заповнювання стадіонів", - розповів Ляшко.