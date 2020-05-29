 В Україні дозволили особам старшим за 60 років відвідувати спортивні заходи | Інше | Champion.com.ua
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В Україні дозволили особам старшим за 60 років відвідувати спортивні заходи

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Олег Немчінов прокоментував важливе рішення уряду
В Україні дозволили особам старшим за 60 років відвідувати спортивні заходи
#Немчінов, #Кабінет Міністрів

Джерело - Чемпіон.

Особам старше за 60 років дозволили перебувати на спортивних заходах під час карантину.

Про це повідомив міністрів Олег Немчінов у Facebook.

Актуально: Протокол МОЗ з обмеженням щодо осіб старше 60 років обов'язковий для виконання

"На позачерговому засіданні Уряду були прийняті зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. №392, що дозволили учасникам та особам, віком понад 60 років, бути залученими до організації та проведення спортивних змагань. Вони можуть тренувати, обслуговувати суддівством змагання та бути представниками професійних спортивних клубів. Це зняття обмежень розповсюджується також і на заходи, внесені до Єдиного календарного плану Міністерства молоді та спорту", - розповів Немчінов.

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