В Україні дозволили особам старшим за 60 років відвідувати спортивні заходи

Особам старше за 60 років дозволили перебувати на спортивних заходах під час карантину.

Про це повідомив міністрів Олег Немчінов у Facebook.

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"На позачерговому засіданні Уряду були прийняті зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. №392, що дозволили учасникам та особам, віком понад 60 років, бути залученими до організації та проведення спортивних змагань. Вони можуть тренувати, обслуговувати суддівством змагання та бути представниками професійних спортивних клубів. Це зняття обмежень розповсюджується також і на заходи, внесені до Єдиного календарного плану Міністерства молоді та спорту", - розповів Немчінов.