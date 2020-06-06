В УАФ попередили про можливе скасування матчу Зоря – Колос

Джерело - tribuna.com.
УАФ буде відміняти матчі чемпіонату, якщо гравці перед грою не пройдуть ПЛР-тестування на коронавірус.
Про це розповів глава спортивно-медичного департаменту УАФ В'ячеслав Попов.
"За виконанням цієї умови стежить делегат матчу. Він перевіряє списки з результатами тестів і приймає рішення про проведення матчу. Якщо клуб не пройшов ПЛР-тестування, то він усуває всю команду від матчу. Все буде жорстко.
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Знаю про ситуацію з Зорею. Якщо вони не зроблять ПЛР-тести, то матч з Колосом буде скасований. Делегат їх просто не допустить до матчу, доповість керівництву УАФ, яке прийме рішення про скасування матчу і зарахує команді технічну поразку.
У клубі про це знають. Думають, якщо в перший раз з експрес-тестами все пройшло, то пройде знову, але тепер так не буде. Жарти вже закінчилися", - сказав Попов.
Луганський клуб повідомив про проведення тестів на коронавірус 4 червня, але не уточнив їх вид. Судячи з фотографій, в клубі провели експрес, а не ПЛР-тест.
Матч Зоря – Колос запланований на сьогодні, 6 червня. Початок - о 17.00.