В УАФ попередили про можливе скасування матчу Зоря – Колос

УАФ буде відміняти матчі чемпіонату, якщо гравці перед грою не пройдуть ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це розповів глава спортивно-медичного департаменту УАФ В'ячеслав Попов.

"За виконанням цієї умови стежить делегат матчу. Він перевіряє списки з результатами тестів і приймає рішення про проведення матчу. Якщо клуб не пройшов ПЛР-тестування, то він усуває всю команду від матчу. Все буде жорстко.

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Знаю про ситуацію з Зорею. Якщо вони не зроблять ПЛР-тести, то матч з Колосом буде скасований. Делегат їх просто не допустить до матчу, доповість керівництву УАФ, яке прийме рішення про скасування матчу і зарахує команді технічну поразку.

У клубі про це знають. Думають, якщо в перший раз з експрес-тестами все пройшло, то пройде знову, але тепер так не буде. Жарти вже закінчилися", - сказав Попов.