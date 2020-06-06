Зоря - Колос: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря в 25 турі української Прем'єр-ліги прийматиме ковалівський Колос.

Матч відбудеться в суботу, 6 червня, на Славутич Арені в Запоріжжі.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч Зоря - Колос наживо дивіться на нашому сайті.

Цей поєдинок стане третім між командами в поточному сезоні. У 3 турі Зоря впевнено перемогла Колос на Оболонь Арені (1:3), а в 14 турі Зоря вдома здолала свого суперника (2:0). У 24 турі Зоря поступилася в надважливій грі в Олександрії (1:0), а Колос вдома програв Десні (0:2).

Після 24 матчів в активі Зорі 46 очок і 2 сходинка в турнірній таблиці. Колос на 6 місці з 26 набраними очками.