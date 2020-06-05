Команда Кремінь з Кременчука не зможе продовжити участь у чемпіонаті Першої ліги.

Про це заявив представник клубу Андрій Недяк.

"Якби у нас був об'єднаний колектив, ми б усі питання вирішили за кілька секунд. Панове Макаров та Мороз [президент і спортивний директор ПФЛ], клуби треба об'єднувати!

Клуби першої сімки мають хорошу інфраструктуру. Думаю, якби вони розіграли "пульку", переглядів було би більше, аніж в деяких матчах УПЛ.

Я вважаю, що Чемпіонат продовжити ми не зможемо. Кремінь не зможе брати участь у Чемпіонаті, бо у нас незабаром розпочнеться процес перереєстрації", - сказав Недяк.