Дехто погрожує бойкотом Ради ліг

Вісім клубів Першої ліги проти догравання, переголосування і навіть самого факту проведення Ради ліг.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Це Минай, Авангард, Балкани, Чорноморець, Миколаїв, Гірник-Спорт, Прикарпаття та Кремінь. Клуби мотивують це тим, що прийняте рішення Радою ліг ПФЛ від 21-го травня 2020-го року є об'єктивним, справедливим та законним рішенням більшості представників Першої ліги.

Клуби пропонують достроково завершити чемпіонат та затвердити початок нового - 2020/21. Також відзначимо, що у листах, надісланих до ПФЛ Миколаєвом та Гірник-Спортом, є погрози бойкотувати засідання Ради ліг, якщо позицію клубів не почують. Засідання Ради ліг заплановане на сьогодні приблизно біля 11-ї години за Києвом.