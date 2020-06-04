У Колосі оцінили перспективи африканського новачка

Руслан Костишин прокоментував підписання африканського новачка

Колос підписав контракт з сенегальським форвардом Мамаду Данфі з прицілом на майбутнє.

Про це розповів головний тренер клубу з Ковалівки Руслан Костишин.

"Ще молодий гравець. Він повинен був приїхати на збори ще в січні. Він із Сенегалу, були великі проблеми з документами, робочими візами.

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А потім почався карантин. Так вийшло, що він тільки зараз потрапив в нашу заявку. Це футболіст з дуже хорошими даними, ми підписали його на майбутнє", – заявив Костишин в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Десна переграла Колос.