Данфі буде виступати під 94-м номером

Джерело - ФК Колос.

Ковалівський Колос підписав угоду з молодим сенегальським форвардом Мамаду Данфі.

Про це повідомляє прес-служба команди.

19-річний футболіст є вихованцем команди Каса Спортс. Крім того, він встиг пробитися в основний склад.

Гравець також може зіграти на позиції правого вінгера. На його рахунку три матчі за молодіжну збірну Сенегалу. Разом з командою він став фіналістом чемпіонату Африки U-20 і дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу в цьому ж віці. Також він дебютував за основну національну команду.

Цікаво, що Мамаду - перший африканський легіонер в історії Колоса. Він буде виступати під 94-м номером.

Нагадаємо, Десна переграла Колос.