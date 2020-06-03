Джерело - ФК Колос.
Ковалівський Колос підписав угоду з молодим сенегальським форвардом Мамаду Данфі.
Про це повідомляє прес-служба команди.
19-річний футболіст є вихованцем команди Каса Спортс. Крім того, він встиг пробитися в основний склад.
Гравець також може зіграти на позиції правого вінгера. На його рахунку три матчі за молодіжну збірну Сенегалу. Разом з командою він став фіналістом чемпіонату Африки U-20 і дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу в цьому ж віці. Також він дебютував за основну національну команду.
Цікаво, що Мамаду - перший африканський легіонер в історії Колоса. Він буде виступати під 94-м номером.
Нагадаємо, Десна переграла Колос.