Колос - Десна 0:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Десна переграла Колос у 24 турі УПЛ.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
30 травня, 24 тур
Колос - Десна 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 64 Фаворов, 0:2 - 84 Картушов
Незабитий пенальті: Гавриш(68)
Колос: Яшков, Єфремов, Гавриш, Петров, Ємець, Богданов, Мілько (Сорока, 86), Смирний (Морозко. 83), Ільїн (Кожушко, 73), Арні (Костишин, 83), Лисенко (Бондаренко, 83). Запасні: Кучеренко, Парамонов, Чорноморець, Сорокін, Максименко
Десна: Паст, Тамм, Огіря, Домбровський (Єрмаков, 90), Філіппов (Гітченко, 90), Калітвінцев (Конопля, 80), Тотовицький (Будківський, 85), Мостовий, Гуцуляк (Картушов, 46), Імереков, Фаворов. Запасні: Литовка, Хльобас, Старенький, Кузик
Жовті картки: Гуцуляк(9), Імереков(18), Мілько(63), Будківський(69), Фаворов(70), Петров(73), Ємець(78)
Нагадаємо, УПЛ відклала матч Карпати - Маріуполь.