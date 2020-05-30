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Колос - Десна 0:2. Огляд матчу

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Огляд матчу Колос - Десна
Колос - Десна 0:2. Огляд матчу
#Десна, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Десна переграла Колос у 24 турі УПЛ.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
30 травня, 24 тур

Колос - Десна 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Фаворов, 0:2 - 84 Картушов

Незабитий пенальті: Гавриш(68)

Стартові склади:

Колос: Яшков, Єфремов, Гавриш, Петров, Ємець, Богданов, Мілько (Сорока, 86), Смирний (Морозко. 83), Ільїн (Кожушко, 73), Арні (Костишин, 83), Лисенко (Бондаренко, 83). Запасні: Кучеренко, Парамонов, Чорноморець, Сорокін, Максименко

Десна: Паст, Тамм, Огіря, Домбровський (Єрмаков, 90), Філіппов (Гітченко, 90), Калітвінцев (Конопля, 80), Тотовицький (Будківський, 85), Мостовий, Гуцуляк (Картушов, 46), Імереков, Фаворов. Запасні: Литовка, Хльобас, Старенький, Кузик

Жовті картки: Гуцуляк(9), Імереков(18), Мілько(63), Будківський(69), Фаворов(70), Петров(73), Ємець(78)

Нагадаємо, УПЛ відклала матч Карпати - Маріуполь.

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