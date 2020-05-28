Михайленко: Лунін побореться за місце в основі Реала

Дмитро Михайленко прокоментував гру Андрія Луніна

Український голкіпер Андрій Лунін матиме шанс проявити себе у Реалі.

Про це розповів головний тренер Дніпро-1 Дмитро Михайленко.

"Я читав про те, що Реал хоче залишити Луніна в складі. Думаю, що це недалеко від істини, враховуючи економічні проблеми, створені коронавірусом, від яких постраждали маленькі й великі клуби.

Андрій — хороший воротар. Для Реала варіант з Луніним економічно вигідний. Думаю, в наступному сезоні у нього будуть шанси поборотися за місце в основному складі. Ми побачимо його в Реалі наступного року", - відзначив Михайленко.

Раніше повідомлялося, що Лунін залишиться в Ов'єдо.