Лунін залишиться в Ов'єдо

Джерело - Чемпіон.
Воротар збірної України і мадридського Реала Андрій Лунін, який нині виступає за Реал Ов'єдо на правах оренди, залишиться в клубі до фактичного завершення поточного сезону.
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За інформацією офіційного сайту Ов'єдо, всі футболісти, які нині вважаються в команді, дограють сезон-2019/20.
Варто зазначити, що орендна угода Луніна з клубом закінчується 30 червня, проте мадридський Реал пішов на поступки.
У поточному сезоні на рахунку Луніна дев'ять матчів за Ов'єдо у всіх турнірах, в яких він пропустив 10 голів.