Каштру: Редінг пропонував зарплату у сім або вісім разів більшу

Луїш Каштру прокоментував пропозицію від англійського клубу

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру міг перейти з Віторії Гімарайнш у англійський Редінг, який виступав у Чемпіоншипі.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Уболівальники Віторії Гімарайнш знають, що якби я хотів піти заради грошей, то пішов би в Редінг в грудні. Вони давали мені зарплату в сім або вісім разів більше, ніж я заробляв в Португалії. Однак мій відхід відбувся тільки в кінці чемпіонату і був добре продуманим рішенням.

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Я б залишився у Віторії з великим задоволенням. Але з'явилися пропозиції від Шахтаря, а також із Саудівської Аравії, Єгипту, інших країн. Я повинен був зрозуміти, що буде для мене найкращим з точки зору кар'єри, перш ніж дивитися на гроші", - розповів Каштру.

Нагадаємо, колишній лідер Шахтаря може перейти до клубу з Катару