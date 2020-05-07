Колишній лідер Шахтаря може перейти до клубу з Катару

Вілліан після Челсі може відправитися на Схід

Колишній лідер Шахтаря, а нині гравець Челсі, Вілліан був запропонований керівництву катарського клубу Аль-Духаїль.

Про це повідомляє Footmercato.

Контракт Вілліана з Челсі закінчується 30 червня, а тому катарцям він може дістатися на правах вільного агента.

Крім Вілліана Аль-Духаїлю було запропоновано підписати ще одного гравця Челсі Педро, договір якого з лондонцями також незабаром закінчиться.

Відзначимо, що Аль-Духаїль є лідером поточного розіграшу чемпіонату Катару, а головними зірками команди є 33-річний захисник Мехді Бенатіа і його ровесник нападник Маріо Манджукич.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль веде переговори про перехід Вілліана.

Нагадаємо, Мірчі Луческу радив Вілліану щодо продовження кар’єри в Ювентусі.