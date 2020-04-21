Каштру: Багато клубів по всьому світу припинять існування

Тренер озвучив одну з головних проблем

Джерело - A Bola.

Турніри після завершення карантину можуть повернутися в червні, липні або серпні, але ніхто ще не говорить про сценарій, за яким все буде розвиватися надалі.

Про це заявив наставник Шахтаря Луїш Каштру.

"Кажуть, що турніри можуть повернутися в червні, липні або серпні, але ніхто ще не говорить про сценарій, за яким все буде розвиватися надалі, а також, що буде відбуватися з футболом в цілому. Я не знаю, скільки місяців пройде без футболу, але якщо це станеться, то багато клубів по всьому світу припинять існування", - сказав Каштру.

Раніше, Пятов зізнався, що ніколи не отримував пропозицій від закордонних клубів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед бажає підписати хавбека Шахтаря.