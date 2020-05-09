Протасов: За тестування футболістів на коронавірус відповідають клуби

Українські клуби мають забезпечити тестування власних гравців на наявність коронавірусу.

Про це розповів віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Відповідальність за тестування буде на клубах. Але підкреслю, що ми розробили саме рекомендації для команд. Ми не можемо від них щось вимагати, наполягати на тесті - це може робити лише профільне міністерство. Тому ці рекомендації я б навіть протоколом не називав", - розповів Протасов.