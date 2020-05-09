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Протасов: За тестування футболістів на коронавірус відповідають клуби

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Олег Протасов прокоментував тестування футболістів на коронавірус
Протасов: За тестування футболістів на коронавірус відповідають клуби
#УАФ, #УПЛ, #Протасов

Джерело - tribuna.com.

Українські клуби мають забезпечити тестування власних гравців на наявність коронавірусу.

Про це розповів віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Відповідальність за тестування буде на клубах. Але підкреслю, що ми розробили саме рекомендації для команд. Ми не можемо від них щось вимагати, наполягати на тесті - це може робити лише профільне міністерство. Тому ці рекомендації я б навіть протоколом не називав", - розповів Протасов.

Нагадаємо, в УАФ розглянуть варіант з п’ятьма замінами у матчі.

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