Туран: Думав, що переходжу в Баварію, а не в Барселону

Арда Туран прокоментував трансфер у Барселону

Турецький півзахисник Арда Туран під час трансферу у Барселону не знав, куди він переходить, але був упевнений, що в мюнхенську Баварію.

Про це розповів сам футболіст.

"Агент не сказав мені, що я переходжу в Барселону. Він говорив, що я дізнаюся через 15 днів після трансферу ... Думав, я переходжу до Баварії, тому що рік тому мій перехід в Манчестер Юнайтед зірвався в останню хвилину. Документ випав з сумки агента, і я побачив логотип Барселони на папері. Я не міг у це повірити. Мені було сумно, коли я залишав Барселону. Вальверде не виділяла мені ігрового часу, а я був тим, хто більше всіх допомагав Мессі і Суаресу", - розповів Туран.

Нагадаємо, гравець Барселони засуджений до тюремного ув'язнення за бійку у клубі.