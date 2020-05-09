Туран: Думав, що переходжу в Баварію, а не в Барселону

Джерело - football.uа.
Турецький півзахисник Арда Туран під час трансферу у Барселону не знав, куди він переходить, але був упевнений, що в мюнхенську Баварію.
Про це розповів сам футболіст.
"Агент не сказав мені, що я переходжу в Барселону. Він говорив, що я дізнаюся через 15 днів після трансферу ... Думав, я переходжу до Баварії, тому що рік тому мій перехід в Манчестер Юнайтед зірвався в останню хвилину.
Документ випав з сумки агента, і я побачив логотип Барселони на папері. Я не міг у це повірити. Мені було сумно, коли я залишав Барселону. Вальверде не виділяла мені ігрового часу, а я був тим, хто більше всіх допомагав Мессі і Суаресу", - розповів Туран.
Нагадаємо, гравець Барселони засуджений до тюремного ув'язнення за бійку у клубі.