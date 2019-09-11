Арда Туран засудили до 2 років та 8 місяців позбавленні волі

Хавбек Барселони Арда Туран, який виступає на правах оренди за Істанбул Башакшехір, засуджений до 2 років і 8 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє BBC.

Футболіста засудили за стрілянину з пістолета, зберігання незареєстрованої зброї і навмисне напад. У той же час Туран був виправданий за статтею "сексуальні домагання".

Інцидент стався у жовтні минулого року року. В одному з нічних клубів Стамбулу Туран почав приставати до жінки, яка виявилася дружиною турецького співака Беркая Шахіна, який також знаходився в закладі. Після словесної перепалки Туран почав бійку, в результаті чого артист був доставлений в лікарню з переломом носа. Крім того, футболіст погрожував Шахіну вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, Турана звинувачували в сексуальних домаганнях, незаконному володінні зброєю і нанесенні тілесних ушкоджень.