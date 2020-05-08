Гельзін: Не розуміємо ситуацію з тестуванням на коронавірус

Гроші від УЄФА, які виділено для УАФ, можна було б надати футбольним клубам для тестування гравців і працівників.

Про це заявив президент Олімпіка Владислав Гельзін.

"Поки готуємося до відновлення тренувань 11-12 травня. Хлопці з великим бажанням очікують цього. Але ми не до кінця розуміємо ситуацію з тестуванням. Як це повинно бути?

Ця вимога або рекомендація? Якщо рекомендація - то спасибі, але клубам також потрібно і допомогти. Щоб клуби відчували допомогу. Рекомендувати і я можу.

Зараз є всім відомі гроші, які УЄФА виділив для УАФ. Чому б федерації не допомогти цими виплатами клубам? Я не бачу кроків від федерації.

Якщо ж ця умова з тестуванням буде обов'язковим - ми будемо чимось жертвувати", - сказав Гельзін.