 Стороженко: У Металіста-1925 поки немає грошей на оплату тестування на коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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Стороженко: У Металіста-1925 поки немає грошей на оплату тестування на коронавірус

Сьогодні 20:25 553 0
Менеджер поділився думкою про обов'язкове тестування на коронавірус
Стороженко: У Металіста-1925 поки немає грошей на оплату тестування на коронавірус
#Стороженко, #Металіст-1925

Джерело - Tribuna.com.

Керівництву УАФ або ПФЛ потрібно домовитися з головним санітарним лікарем України, щоб інфекційні лікарі і лікарні допомогли місцевим професійним клубам безкоштовно з тестуванням на коронавірус. 

Про це заявив глава наглядової ради Металіста-1925  Сергій Стороженко.

"Я ще не бачив документа, не знаю, чи є він взагалі. Але якщо тестування та інші витрати покладуть на клуби - це буде великий вантаж. У нашого клубу поки немає грошей для оплати тестування на вірус. Де їх шукати? Не знаємо, чи працюємо над цим. Ми в контакті з департаментом обласного управління охорони здоров'я, з обласною лабораторією, як проводять ці аналізи. Це ж треба зробити 50-60 аналізів. Це ж все гроші. При цьому 12 травня вже починаються тренування, а 15-го ми тільки збираємося обговорити це з лігою. 

Як так? Це ж термінова ситуація. Треба вже сьогодні збиратися. Ми страждаємо дуже серйозно. І не ми одні такі. Я спілкувався з власниками інших клубів - підприємства страждають, надходжень немає.

Керівництву УАФ або ПФЛ потрібно домовитися з головним санітарним лікарем України, щоб інфекційні лікарі і лікарні допомогли місцевим професійним клубам безкоштовно з цим тестуванням.  Можливо, для великих клубів це не гроші. Але подивіться, що з Чорноморцем. І це те, що стало відомо. А скільки таких клубів? А без тестування не можна починати тренування. І воно ж не разове - його потім треба повторювати. Так можна і не зберегти команди і клуби ", - сказав Стороженко.

Раніше, гравець клубу Першої ліги заразився коронавірусом.

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