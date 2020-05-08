Керівництву УАФ або ПФЛ потрібно домовитися з головним санітарним лікарем України, щоб інфекційні лікарі і лікарні допомогли місцевим професійним клубам безкоштовно з тестуванням на коронавірус.

Про це заявив глава наглядової ради Металіста-1925 Сергій Стороженко.

"Я ще не бачив документа, не знаю, чи є він взагалі. Але якщо тестування та інші витрати покладуть на клуби - це буде великий вантаж. У нашого клубу поки немає грошей для оплати тестування на вірус. Де їх шукати? Не знаємо, чи працюємо над цим. Ми в контакті з департаментом обласного управління охорони здоров'я, з обласною лабораторією, як проводять ці аналізи. Це ж треба зробити 50-60 аналізів. Це ж все гроші. При цьому 12 травня вже починаються тренування, а 15-го ми тільки збираємося обговорити це з лігою.

Як так? Це ж термінова ситуація. Треба вже сьогодні збиратися. Ми страждаємо дуже серйозно. І не ми одні такі. Я спілкувався з власниками інших клубів - підприємства страждають, надходжень немає.

Керівництву УАФ або ПФЛ потрібно домовитися з головним санітарним лікарем України, щоб інфекційні лікарі і лікарні допомогли місцевим професійним клубам безкоштовно з цим тестуванням. Можливо, для великих клубів це не гроші. Але подивіться, що з Чорноморцем. І це те, що стало відомо. А скільки таких клубів? А без тестування не можна починати тренування. І воно ж не разове - його потім треба повторювати. Так можна і не зберегти команди і клуби ", - сказав Стороженко.