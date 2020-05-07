Протасов: Наш пріоритет - відновити чемпіонат України

Віцепрезидент української асоціації футболу Олег Протасов радий, що з 12-го травня футболісти отримають можливість тренуватися на своїх базах.

Про це заявив сам менеджер.

"Потрібно дати футболістам можливість тренуватися. Сподіваємося, що ситуація з коронавірусом в країні піде на поправку і можна буде почати чемпіонат.

Це наш пріоритет", - сказав Протасов.