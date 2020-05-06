Стали відомі заходи безпеки для відновлення чемпіонату України

З 11 травня уряд України вводить пом'якшення за деякими умовами карантину

УПЛ спільно з УАФ, Міністерством охорони здоров'я, а також з урахуванням рекомендацій УЄФА розробляють спеціальний протокол безпеки, без дотримання якого дограти залишилися дев'ять турів нинішнього чемпіонату буде неможливо.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Для відновлення чемпіонату України будуть взяті за основу протоколи безпеки європейських країн, таких як Німеччина і Італія, проте адаптовані під місцеві умови.

Першим і головним пунктом протоколу буде проведення матчів, що залишилися чемпіонату України без глядачів.

Крім того, всім футболістам і персоналу поза змаганнями необхідно буде використовувати індивідуальні засоби захисту - антисептики, маски і рукавички.

Перед кожним матчем футболісти повинні будуть пройти тести на коронавірус. Також клубам рекомендуватимуть при виїздах на матч використовувати три автобуси, а також готель, який буде заброньовано тільки під одну команду, і користуватися декількома роздягальнями на стадіонах, щоб мінімізувати контакти між учасниками змагань.

Заходи соціальної дистанції необхідно буде дотримуватися і на лавці запасних - гравці і тренерський штаб повинні будуть знаходитися один від одного на відстані мінімум 1,5 метра. Також футболістам буде рекомендовано не святкувати голи спільно.

Чемпіонат України в разі сприятливої ​​ситуації в боротьбі з коронавірусів планують відновити 30 травня, якщо добро дасть уряд країни. Також обговорюється варіант з можливим Догравання чемпіонату в декількох містах - у Києві, Дніпрі або Львові.

Раніше повідомлялося, що чотири клуби підтримали ідею завершення УПЛ в Києві.