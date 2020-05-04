Караваєв вказав причину, по якій не вдалося заграти у Фенербахче

Фенербахче хотів викупити контракт, взяти в оренду з правом викупу або в довгострокову оренду Олександра Караваєва, але він йшов в оренду лише на півроку без права викупу.

Про це заявив гравець киян.

"Чому не вдалося заграти у Фенербахче? Коли надійшла пропозиція від Фенербахче, довго думати не довелося, у мене був досить молодий вік, хотілося спробувати себе в більш сильному клубі. Фенербахче хотів викупити мій контракт, взяти в оренду з правом викупу або в довгострокову оренду. Але за збігом обставин вийшло так, що я пішов в оренду лише на півроку без права викупу.

Звичайно, це великий ризик, але хто не ризикує, той нічого не отримує. Я спробував скористатися цим шансом, чесний перед собою і всіма, що не їхав туди відбути номер, а хотів довести все на полі. Наскільки я зрозумів, через те, що мене брали на півроку в оренду, в останні місяці на мене не розраховували, тому що не було домовленості про продовження оренди або тим паче викуп. Ставили гравців, на яких можна було розраховувати в наступному сезоні.

Все одно, вважаю, отримав досвід і виокремив для себе позитивні моменти. Розумію, що в подальшому такого не робитиму. Можна сказати, що я п'ять років ходив в оренди, тому що усвідомлював, що коли ти граєш і на виду, то можеш потрапити в збірну та в сильніший клуб, що у мене і сталося. Тому я ні про що не шкодую, все відмінно", - зазначив Караваєв.