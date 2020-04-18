Андронов: У Росії є тренер, який міг би очолити київське Динамо

Джерело - Чемпіон.

У російському Прем'єр-лізі працює тренер, який міг би очолити київське Динамо.

Про це заявив відомий російський коментатор під час стріму в YouTube на каналі Вацко Live.

"У Росії є тренер, який може бути розглянутий в київське Динамо, але його прізвище не Слуцький. Хто? Я не буду називати прізвище. У цього тренера не російський паспорт", - сказав Андронов.

Раніше Андронов зазначив, що у київського Динамо застарілий стиль управління клубом, а також зауважив, що у донецького Шахтаря найкращий менеджмент на пострадянському просторі.