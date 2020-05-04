Бойко: У Динамо заборгованостей по зарплаті немає

Джерело - dynamomania.com.
У Динамо не розповіли гравцям про зменшення заробітної плати у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Про це розповів воротар киян Денис Бойко.
"Відповім так: на сьогодні ніяких заборгованостей і затримок із зарплати немає.
Що буде за квітень, і яка буде зарплата за цей місяць, я, на жаль, не знаю. Подивимося. Коли вона буде виплачена, тоді і я, напевно, в тому числі дізнаюся, чи буде утримана якась сума.
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Ніякої конкретики і якогось стовідсоткового рішення нам не озвучили. Тому щось стверджувальне на 100% я сказати не можу", - сказав Бойко.
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