Бойко: У Динамо заборгованостей по зарплаті немає

У Динамо не розповіли гравцям про зменшення заробітної плати у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це розповів воротар киян Денис Бойко.

"Відповім так: на сьогодні ніяких заборгованостей і затримок із зарплати немає.

Що буде за квітень, і яка буде зарплата за цей місяць, я, на жаль, не знаю. Подивимося. Коли вона буде виплачена, тоді і я, напевно, в тому числі дізнаюся, чи буде утримана якась сума.