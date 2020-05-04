Кравченко: Супряга і Булеца можуть вирости в ТОП-гравців

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко вказав на перспективи півзахисника Сергія Булеци і нападника Владислава Супряги.

Про це розповів сам футболіст.

"Супряга і Булеца готові грати на високому рівні, якщо будуть правильно ставитися до футболу, слухати тренера, працювати на оборону. Вони можуть вирости в ТОП-гравців: не тільки для України, але і в Європі зможуть про себе заявити.

У них є дуже хороші якості, в СК Дніпро-1 їм дають шанс, немає такого тиску, як в Динамо. Сподіваюся і хочу, щоб пограли у нас, а потім поїхали в хороший чемпіонат", – сказав Кравченко.