Захисник Динамо Денис Попов здивований, що Динамо відправило в оренду чемпіонів світу U20 Владислава Супрягу та Сергія Булецу.

Про це розповів сам футболіст.

"Був здивований, чому відпустили Булецу та Супрягу. Сильні гравці. Значить побачили, що їм треба там грати. Як футболіст Супряга хороший. Коли у нього піде конкретно. Але він може і загубитися в грі. Бачите, в матчі з Динамо вистрілив. Теж молодець. Довів? Довів", - відзначив Попов.