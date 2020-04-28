Матчі єврокубків можуть дограти на нейтральних стадіонах

В УЄФА розглядають варіанти завершення сезону

УЄФА розглядає варіант з проведенням матчів Ліги чемпіонів на нейтральних стадіонах.

Про це повідомляє The Guardian.

ПСЖ вийшов до чвертьфіналу турніру, але не зможе грати домашні матчі в Парижі після того, як французька влада відмовилися від проведення спортивних заходів до вересня.

УЄФА має намір проводити матчі європейських змагань без глядачів і за умови активного тестування їх учасників на предмет зараження коронавірусом.

Нагадаємо, УЄФА зобов'язав ліги надати плани відновлення сезону.