УЄФА зобов'язав ліги надати плани відновлення сезону

В УЄФА очікують від ліг варіантів завершення чемпіонатів

УЄФА зобов'язав європейські ліги надати свої плани з відновлення сезону, який був припинений через пандемію коронавірусу, до 25 травня.

Про це повідомляє Sky Sports.

Керівний орган європейського футболу розіслав інформацію всім 55 асоціаціям, включаючи українську.

"Національні асоціації та ліги повинні бути в змозі повідомити УЄФА до 25 травня 2020 року про запланований перезапуск своїх внутрішніх змагань, включаючи дату перезапуску і відповідний формат", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, УЄФА виділить асоціаціям понад 200 млн євро.