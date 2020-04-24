Павелко: Завершенню сезону УПЛ може завадити тільки уряд

Чемпіонат України і Кубок України мають бути дограні у поточному році.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"Чемпіонат України і Кубок України мають бути дограні, як мають бути дограні всі матчі чемпіонатів інших європейських асоціацій. Такою була і є позиція Виконкому УЄФА, в онлайн-засіданні якого сьогодні взяв участь. Відтак, переможці національних клубних змагань і учасники єврокубків від України визначатимуться за спортивним принципом — це пріоритет №1!

Завадити завершенню чемпіонату УПЛ і розіграшу Кубка України може лише продовження урядом дії рішення про неможливість проведення футбольних змагань чи непереборні економічні складнощі. Але, як і вся футбольна родина нашої країни, дуже сподіваюсь, що цього не станеться — пандемія піде на спад і в життя мільйонів вболівальників нарешті знову повернеться улюблений футбол", - відзначив Павелко.