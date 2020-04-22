Команди УПЛ будуть мати мінімум два тижні підготовки перед поновленням чемпіонату.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"У нас є вже готовий календар, яким чином ми будемо проводити наш чемпіонат після його відновлення.

Ми вже поінформували всі клуби, що команди будуть мати мінімум два тижні підготовки перед поновленням чемпіонату.

Щоб завершити сезон, нам потрібно як мінімум 1,5 місяці. При цьому планується, що три тури доведеться грати серед тижня, через три дні на четвертий", - сказав Дикий.