Рафаїлов - про президента Інгульця: Завжди вважав свиней розумними тваринами

Джерело - football24.ua.
Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов продовжив онлайн-битву з власником Інгульця Олександром Поворознюком.
Про це написав менеджер у Facebook.
"Завжди вважав свиней досить розумними тваринами, але ця жирна істота просто вражає своєю тупістю і хамством", - написав Рафаїлов.
Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв'ю Рафаїлов порівняв ФК Інгулець з колгоспом, після чого отримав різку відповідь від клубу, та зокрема його президента Олександра Поворознюка.
Раніше, короткий шлях до психічних розладів - Інгулець жорстко відповів Рафаїлову.