Рафаїлов - про президента Інгульця: Завжди вважав свиней розумними тваринами

Колишній гендиректор Зорі підлив масла у конфлікт

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов продовжив онлайн-битву з власником Інгульця Олександром Поворознюком.

Про це написав менеджер у Facebook.

"Завжди вважав свиней досить розумними тваринами, але ця жирна істота просто вражає своєю тупістю і хамством", - написав Рафаїлов.

Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв'ю Рафаїлов порівняв ФК Інгулець з колгоспом, після чого отримав різку відповідь від клубу, та зокрема його президента Олександра Поворознюка.

Раніше, короткий шлях до психічних розладів - Інгулець жорстко відповів Рафаїлову.