Короткий шлях до психічних розладів - Інгулець жорстко відповів Рафаїлову

Сергію Рафаїлову варто взятися за написання мемуарів або сільськогосподарськими роботами

Так вважають у пресслужбі команди Інгулець, яка відреагувала на інтерв'ю колишнього функціонера Зорі.

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"У своєму черговому ексклюзивному інтерв’ю колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов знову згадав "незлим тихим словом" наш Інгулець і його вболівальників. Йому чомусь й досі не дають спокою успіхи футбольного клубу з Петрового, який рік тому у півфіналі Кубка України здолав його "луганчан".

На всі ці закиди на нашу адресу хочемо порадити Сергію Васильовичу краще зайнятися саджанням картоплі, розведенням бджіл, малюванням, переглядом серіалів та іншими цікавими речами, якими займаються люди пенсійного віку.

Радимо не критикувати Інгулець, а сісти за написання мемуарів. У якості назви можна обрати, наприклад, "Маячню божевільного" або "Короткий шлях до психічних розладів". Дуже добре, що людина, яку за крадіжки і скандали вигнали із Зорі, більше не приймає ніяких рішень в українському футболі", - йдеться у повідомленні.