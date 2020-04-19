Рафаїлов: Інгулець і Колос - одне і те ж, скоро УПЛ перетвориться у ДСТ Урожай

Бізнес, на якому власники клубів Колос та Інгулець заробляють гроші, він дуже залежний від зовнішніх факторів.

Про це заявив колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Які клуби з Першої ліги готові до Прем'єр-лізі? Ну на цю мить це Волинь - там люди розуміють принципи роботи у вищому дивізіоні, до того ж стадіон готовий до цього. У Харкові відмінний стадіон, але я не думаю, що клуб Металіст-1925 потягне це. Але якщо харків'яни все ж потягнуть, то буде здорово. З Чорноморцем аналогічна ситуація.

Інгулець? Та ну киньте. У них немає стадіону, немає уболівальників.

Що Інгулець, що Колос - це одне і те ж. Ви ж самі розумієте, що [аграрний] бізнес, на якому власники цих клубів заробляють гроші, він дуже залежний від зовнішніх факторів. Сьогодні є урожай, завтра його немає. А на цей час в українському футболі більшість клубів не навчилися самостійно заробляти гроші і існувати без фінансових вливань свого власника.

Який може бути футбол в Петровому? Там населення близько чотирьох тисяч. Ви самі прекрасно розумієте, хто живе зараз в українських селах, враховуючи, що молодь їде у великі міста. Я пам'ятаю матч, який на мій превеликий сором Зоря програла. Скільки тоді було уболівальників? Зараз вони там начебто будують стадіон, але я сумніваюся, що його добудують. Хто буде ходити на їхні матчі...

З боку УАФ немає ніякої допомоги футбольним клубам. Я взагалі боюся, що незабаром Прем'єр-ліга перетвориться на ДСТ (Добровільне спортивне товариство) Урожай. Подібні підприємства завжди були дуже збитковими, а зараз багато хто думає про те, що окремо взятий колгосп підніме український футбол до небачених висот", - зазначив Рафаїлов.