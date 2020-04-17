 Легіонер Таврії - про втечу з клубу: Направляли в обличчя автомат | Футбол | Champion.com.ua
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Легіонер Таврії - про втечу з клубу: Направляли в обличчя автомат

Сьогодні 10:25 154 0
Легіонер Таврії згадав анексію Криму
Легіонер Таврії - про втечу з клубу: Направляли в обличчя автомат
#Таврія

Джерело - sport.ua.

Колишній легіонер Таврії Густав Свенссон дуже вдячний клубу за те, що вони допомогли покинути Сімферополь у часи анексії Криму.

Про це заявив сам швед.

"Все почалося з заворушень у Києві в листопаді-грудні 2013 року. Люди, які хотіли зближення України з ЄС, виступили проти уряду, який мав намір зміцнити зв'язки з Росією. Спочатку це була своєрідна революція, але потім прибув російський спецназ, який просто почав стріляти в людей. Коли я повернувся до України після зимової паузи, в Києві вже йшла повномасштабна війна, але її локацією була тільки столиця. Там де були ми, в Криму, всі розраховували, що все буде спокійно.

В клубі і серед футболістів більшість українців підтримували владу, але це було не те рішення, за яке їх можна було б назвати великими патріотами. Ми багато говорили про все, що відбувалося, але в роздягальні не було якогось протистояння. Загалом футболісти не є політично активними, та й клуб не бажав приймати якусь сторону. Вони просто хотіли продовжувати свій бізнес.

Ми отримали необхідний автобус. А ще до нас вийшов співробітник клубу, який відповідав за безпеку, який видав нам якісь поліцейські картки для виїзду з Сімферополя. Все було як в кіно. Ми виїхали з міста пізно ввечері, а російська поліція на той час вже встановила блокпости. Вони були всюди. Ці люди стояли біля бочок з-під масла, в яких щось горіло, а вони грілися. Ми всередині автобуса могли бачити їхні обличчя в світлі багаття. Вони всі були дуже сильно озброєні.

Вони зупинили нас і зайшли в автобус зі зброєю, направляючи світло на кожну присутню всередині людину: "Хто ви і навіщо їдете сюди?" На нас направляли автоматичну гвинтівку, прямо в обличчя, і ми повинні були показати документи і спробувати порозумітися з ними. Я намагався поводити себе якомога тихіше, щоб не викликати зайве занепокоєння, тому що всередині автобуса в нас було відчуття, що не буде потрібно багато чого, щоб вони порахували нас своїми противниками.

Цей страх я ніколи не забуду. Зрештою, я дуже вдячний Таврії за те, що вони допомогли нам в тій ситуації покинути Сімферополь. Найближчий міжнародний аеропорт, який розташовувався в Дніпропетровську, також був закритий, тому нам довелося їхати аж до Донецька. Це понад 500 кілометрів, тому в дорозі кожному з нас довелося чимало подумати про те, що відбувається навколо..." - зазначив Свенссон.

Раніше, Алієв висловив свою думку щодо анексії Криму з боку Росії.

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