 Алієв: Хочу щоб братні народи Росії і України дружили | Футбол | Champion.com.ua
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Алієв: Хочу щоб братні народи Росії і України дружили

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Алієв висловив свою думку щодо анексії Криму з боку Росії
Алієв: Хочу щоб братні народи Росії і України дружили
#Алієв, #Україна, #Крим

Джерело - sport24.ru.

Після того як президенти України і Росії між собою домовляться, Крим може повернутися нашій країні.

"Коли я приїхав в Україну, він був українським. Зараз - це Росія. Але кримчани були та залишаться для мене українцями. Десь я дивлюся новини, як кримчани скаржаться. Але самі розумієте, по телевізору все можуть говорити. Доброго не почуєш, завжди щось погано. Я приїхав в молодості в Україну і пам'ятаю, як їздив на збори з Динамо в Ялту. Тоді існувала команда Таврія із Сімферополя. Вони грали в чемпіонаті України.

Крим - це Україна. Хочу, щоб братні народи Росії і України жили так само, як це було до 2013 року. Щоб ми дружили і добре ладнали, для мене це важливо. Повернути Крим Україні? Це президенти повинні між собою домовлятися. Те, що ми бачимо по телевізору, що там Порошенко звинувачують ... Ніхто нічого не знає. Якби люди знали правду, то все б давно вирішилося. І ніхто б не забирав у нас Крим, все було б нормально", - зазначив Алієв.

Раніше, Алієв звернувся до Віталія Кличка та Андрія Павелка з приводу стадіону Восход.

Нагадаємо, Алієв назвав причину бійки з Максимовим.

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