Вербич назвав п'ятірку гравців Динамо, які загають у ТОП-чемпіонатах

Джерело - Чемпіон.

У складі Динамо багато молодих гравців, які в майбутньому будуть грати в ТОП-чемпіонатах.

Про це сказав словенський півзахисник київського клубу Беньямін Вербич

"Хто з молодих гравців Динамо зміг би грати в ТОП-чемпіонаті? Віталій Миколенко та Віктор Циганков – вони удвох точно. Ще назву Миколу Шапаренка, Георгія Цітаішвілі та Богдана Лєднєва. Зрештою, у нас багато молодих гравців, які в майбутньому будуть грати в ТОП-чемпіонатах", – сказав Вербич.

Нагадаємо, Беньямін перейшов до табору "біло-синіх" у січні 2018 року з Копенгагена за 4 млн євро. У поточному сезоні провів за Динамо 28 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 2 результативних передачі.