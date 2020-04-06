Через пандемію коронавірусу необхідно достроково завершити чемпіонат Іспанії.

Про це розповів ексгравець Барселони Христо Стоїчков.

"Якщо ми подивимося на ситуацію в цілому, на те, скільки матчів було зіграно, то справедливо було б достроково закінчити чемпіонат.

Всі команди залишаються, ніхто не вилітає, але дві команди піднімаються в Ла-Лігу, буде чемпіонат з 22 команд. Клуби Сегунди виконали велику роботу, провели багато ігор", - розповів Стоїчков.