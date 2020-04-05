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Він все рівно нацист. В Іспанії не оцінили подарунок Зозулі

Сьогодні 10:10 660 0
Він все рівно нацист. В Іспанії не оцінили подарунок Зозулі

Джерело - Чемпіон.

Український форвард іспанського Альбасете Роман Зозуля зробив подарунок лікарні міста ліжко для терапії, яка допоможе людям які заразилися коронавірусу.

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Однак в коментарях іспанські фанати не оцінили жест футболіста. Багато стали порівнювати його з Гітлером, інші постили нацистські прапори. Але, заради справедливості варто зазначити, що деякий встали на захист українця.

"Дякуємо, Романе!"

"Він все ще чортів нацист".

"Всі ми знаємо, що він жертвує гроші не тільки на благодійність, а й на фінансування неонацистських батальйонів і подібних дрібниць".

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