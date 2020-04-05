Він все рівно нацист. В Іспанії не оцінили подарунок Зозулі

Джерело - Чемпіон.
Український форвард іспанського Альбасете Роман Зозуля зробив подарунок лікарні міста ліжко для терапії, яка допоможе людям які заразилися коронавірусу.
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Однак в коментарях іспанські фанати не оцінили жест футболіста. Багато стали порівнювати його з Гітлером, інші постили нацистські прапори. Але, заради справедливості варто зазначити, що деякий встали на захист українця.
"Дякуємо, Романе!"
MUCHAS GRACIAS DON ROMAN!!! pic.twitter.com/QnANPCtHyZ— NUNCA_GRIS (@SR_BRUS) April 2, 2020
"Він все ще чортів нацист".
Sigue siendo un puto Nazi— LIER (@Guevarismoo) April 2, 2020
"Всі ми знаємо, що він жертвує гроші не тільки на благодійність, а й на фінансування неонацистських батальйонів і подібних дрібниць".
El delantero ucraniano del Albacete Balompié, Roman Zozulia, ha donado una cama articulada para la UCI del Hospital General Universitario de Albacete. pic.twitter.com/iYYAVuYSX8— Radio Marca Albacete (@radiomarcaab) April 2, 2020