Він все рівно нацист. В Іспанії не оцінили подарунок Зозулі

Джерело - Чемпіон.

Український форвард іспанського Альбасете Роман Зозуля зробив подарунок лікарні міста ліжко для терапії, яка допоможе людям які заразилися коронавірусу.

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Однак в коментарях іспанські фанати не оцінили жест футболіста. Багато стали порівнювати його з Гітлером, інші постили нацистські прапори. Але, заради справедливості варто зазначити, що деякий встали на захист українця.

"Дякуємо, Романе!"

"Він все ще чортів нацист".

Sigue siendo un puto Nazi — LIER (@Guevarismoo) April 2, 2020

"Всі ми знаємо, що він жертвує гроші не тільки на благодійність, а й на фінансування неонацистських батальйонів і подібних дрібниць".